Brussel Het hoge woord is eruit: De Wever wil niet dat het land nog maanden onbestuurbaar blijft. “Dan liever vervroegde verkiezingen”, zegt hij in een interview met De Tijd. De Wever zat gisteren ook nog eens in de studio’s van vtm én van vrt met een duidelijke boodschap aan Michel. “Deze regering moet stoppen met te doen wat ik niet graag heb.”