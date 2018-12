“Ook voor ons is de maat vol”

HASSELTEen verrassend groot succes. Zo bestempelen de vakbonden de nationale actiedag van vrijdag. Ook in Limburg bleek de stakingsbereidheid een stuk groter dan verwacht. Vooral in de privésector werden er bij tientallen bedrijven piketten opgesteld, kwamen mensen niet opdagen of lag de productielijn stil. “De gele hesjes doen de mensen inzien dat actievoeren wél een verschil kan maken”, zegt Dirk Coninckx van ACV.