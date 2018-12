Vanaf vandaag tot 24 december kunt u met behulp van uw smartphone en de code bij dit artikel gratis uw hart testen op hartritmestoornissen. Het enige wat u daarvoor moet doen is de app FibriCheck van het Hasseltse bedrijf Qompium installeren. FibriCheck is een medisch gekeurde app die speurt naar voorkamerfibrillatie, een hartritmestoornis die verantwoordelijk is voor één op de vijf beroertes.