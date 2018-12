HasseltDe Limburger en de nationale of Vlaamse goede doelen, het is geen geslaagd huwelijk. Dat blijkt uit een analyse van de ontvangen giften van tien organisaties. In acht daarvan is de Limburger, rekening houdend met het bevolkingsaantal, ondervertegenwoordigd. Is onze provincie een gierige gouw? Of weten die organisaties onze gulheid niet te verzilveren?