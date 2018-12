Politiek Hasselt had de voorbije twee jaar veel weg van een casino. Hoezeer je de risico’s ook probeert te schuwen, de kans is groot dat je op het einde van de rit met een lege portemonnee en een rugzak vol ontgoochelingen naar huis gaat. Met het vertrek van Hilde Claes (51), Valerie Del Re (39), Rob Beenders (39) en Nadja Vananroye (45) vervelt de toppolitiek in de Hoofdstad van de Smaak dezer dagen aan een razend tempo.