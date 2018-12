Onze cadeautips

Wat ruist er eind december in het struikgewas? Rond deze tijd van het jaar zou dat wel eens de kerstman en zijn span rendieren kunnen zijn. Of een rotte everzwijnen die uw gazon komen heraanleggen. Of een peloton gele hesjes die een wegversperring knutselen. Of een roedel leden van een vallende regering. Of een kudde stand-upcomedians die verborgen camera’s opstellen voor een tv-programma. Zekerheden bestaan niet meer, maar op één ding kan u wel nog rekenen: wij zijn andermaal uw rotsachtige gids in de ‘Welk kerstcadeau in de entertainmentsfeer moet ik in hemelsnaam nu weer kopen?’-branding en serveren u een jaaroverzicht en tips die borg staan voor lees-, luister-, kijk- en speelplezier. De geur van kroketten moet u er zelf bij denken. (km)