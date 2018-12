“Een mooi bewijs van creativiteit”

Met de feestdagen in aantocht, pakt kledingwinkel Jules uit met een bijzondere reclamecampagne. In de buurt van hun vestigingen, waaronder die in Hasselt en Genk, brachten ze hun logo en boodschap aan in ‘reverse graffiti’. Denk daarbij niet aan spuitbussen, integendeel. De letters verschijnen door met een sjabloon ribbeltegels of zebrapaden schoon te spuiten. In het verleden werden dergelijke acties al bestraft met een GAS-boete. Maar daar wil Hasselt niet van weten, en ook voor Genk is dit niet prioritair.