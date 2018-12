Bij Fietsen Loret Viva Velo in de Stationsstraat in Tessenderlo hebben ze een bijzondere manier bedacht om hun klantenservice te optimaliseren. Vanaf januari kan je op donderdag alleen nog in de winkel terecht als je vooraf een afspraak hebt geregeld. “We merken dat veel klanten behoefte hebben aan uitgebreid advies bij de aankoop van een fiets”, zegt Ann Cuypers, die samen met haar man Ivan Loret de familiezaak uitbaat. “Vooral bij elektrische fietsen is dat het geval. Op donderdag kunnen we zo extra tijd maken voor de klanten.”