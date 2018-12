“Vlak voor repetitie kreeg ik het slechte nieuws te horen”

Twee jaar nadat ze voor de tweede keer de diagnose kreeg van borstkanker, schittert Marie-Paule Meesters (59) dit weekend opnieuw als ‘Queen Mum’ in het Dickens-evenement in Bilzen. Het slechte nieuws werd haar destijds via de telefoon meegedeeld, net voor ze het podium op moest voor de repetitie. “Natuurlijk gaat er op dat moment van alles door je hoofd. Maar die gedachten hebben snel plaats gemaakt voor een positieve ingesteldheid, dat zit ook in mijn aard”