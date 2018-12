BMC is dood, leve CCC. In het Spaanse Denia heeft de radicaal vernieuwde ploeg rond Greg Van Avermaet (33) zich voorgesteld. Een ploeg met “minder centen en minder goede coureurs”, beseft de kopman zelf. En dat is niet zonder gevolgen. Alle druk komt straks terecht bij de enige toprenner die wel gebleven is. Van Avermaet knikt: “Als het in het voorjaar fout gaat, hebben we misschien een probleem.”