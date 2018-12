Mazzu-time! Charleroi springt over AA Gent naar zesde plaats dankzij twee goals in slotfase

Charleroi heeft het hem weer geflikt in “Mazzu-time”. Voor de zoveelste keer besliste het team van coach Felice Mazzu in de absolute slotfase een match. Dit keer was AA Gent het slachtoffer. Victor Osimhen (86e minuut) en Massimo Bruno (94e minuut) bezorgden met twee late goals Charleroi een 2-0-zege die de Carolo’s voorbij AA Gent naar de zesde plaats in het klassement loodsen. Charleroi telt nu twee punten meer dan de Buffalo's. Het won nu al zeven thuismatchen op een rij.

AA Gent blijft maar ter plaatse trappelen. Na de thuiszege tegen Eupen verloor het in Charleroi het rechtstreekse duel om de zesde plaats. Na zijn eerste twee duels is Jess Thorup er niet meer in geslaagd om twee competitiewedstrijden op rij te winnen. De Karolo’s doen dankzij de 2-0-zege haasje over met AA Gent en laten de Buffalo’s achter op de zevende plaats, binnen het bereik van Standard.

Het grote pijnpunt bij de Buffalo’s is de offensieve onmondigheid. Yaremchuk zat niet in de match, Awoniyi evenmin. Ook Limbombe viel niet scherp in. Kvilitaia komt binnenkort uit de lappenmand, maar er moet in januari absoluut offensieve versterking komen. AA Gent had met twee schorsingen af te rekenen. De 20-jarige Thibault De Smet kwam voor het eerst dit seizoen in actie als vervanger van Asare. De afwezigheid van Verstraete werd opgevangen door het middenveld te herschikken. Odjidja zakte een rij en Andrijasevic kwam op de tien de staan.

AA Gent nam een goede start, met balbezit en dominantie, maar dat kwam natuurlijk deels omdat Charleroi het toeliet. De Karolo’s prikken graag vanuit een egelstelling. Het balbezit was voor AA Gent, de gevaarlijkste fases voor Charleroi. De thuisploeg wachtte op foutjes van de Gentenaars en die kwamen er ook. Het resulteerde in een trosje kansen na een kwartier spelen. Eerst plaatste Perbet een bal net naast nadat Bronn en Odjidja de bal hadden verspeeld, daarna moest Kalinic met een beenveeg Oshimen van een doelpunt houden -de Nigeriaan had twee man in de wind gezet- en wat later klemde de Gentse doelman een kopbal van Zajkov.

Foto: Isosport

AA Gent plaatste daar één echt goede doelpoging tegenover: Odjidja nam een afvallende bal op de slof. Yaremchuk dook ook nog eens op voor Penneteau na pass van Chakvetadze, maar er was gevlagd voor buitenspel. Voor de rust was er nog een verwarrend moment toen Visser door de VAR naar het scherm werd geroepen toen Gent klaarstond om een vrije trap te nemen. Die werd na enkele minuten oponthoud geannuleerd en Yaremchuk kreeg in plaats daarvan geel voor een slag aan Zajkov. Visser vond het geen rood.

Zonder kansen kan je geen wedstrijd winnen. Door het terughalen van Odjidja van de tien naar de acht leek AA Gent aan penetratievermogen in te boeten. Andrijasevic was nogal bleekjes en zou iets voorbij het uur ook gewisseld worden. Gent had bij de rust een kwartiertje om zich te bezinnen.

Charleroi kwam iets beter uit de kleedkamer. Blijkbaar vond Mazzu dat AA Gent toch wel heel veel balbezit had gekregen. AA Gent oogde ook wat minder balvast. De VAR bleef actief. Visser tastte naar zijn oortje, maar er kwam geen vervolg. Een voorzet van Dejaegere werd geblokt door de arm van Nurio. De VAR vond klaarblijkelijk niet dat er sprake was van vrijwillig handspel.

Op het uur had Yaremchuk de beste Gentse kans aan zijn voet. De Oekraïner drong goed het strafschopgebied binnen, dribbelde Penneteau, maar legde de bal slecht af binnen het bereik van Dessoleil. Was de bal bij de vrijstaande Andrijasevic geraakt, dan hing hij tegen de netten.

Foto: Isosport

Na de wissel van Andrijasevic probeerde Thorup het met Chakvetadze centraal, Limbombe op rechts en Dejaegere op links. Veel beterschap bracht dat niet. Voor de laatste twaalf minuten gooide Gent zijn laatste troef op tafel: Awoniyi kwam Yaremchuk aflossen. Nou ja troef, de Nigeriaan had al sinds eind september niet meer gescoord en bracht daar geen verandering in.

Charleroi heeft wel een scorende spits in de rangen. De Nigeriaan Oshimen plaatste met nog vijf minuten te gaan een lange bal van Bruno koeltjes naast Kalinic. Invaller Bruno maakte in het slot zelf de 2-0. AA Gent kan alleen maar dromen van zoveel efficiëntie.

Foto: BELGA

Foto: BELGA