Verrassing in ‘Familie’: Marie-Rose verdacht van moordpoging op Amelie

“Hoeveel heb je nodig om te verdwijnen? Wat zou het kosten opdat je niet komt getuigen op de rechtbank en je niet laat zien?” Met die woorden probeerde een angstige Marie-Rose vrijdag in ‘Familie’ het stilzwijgen van Marnix af te kopen, de man die haar heeft zien binnengaan bij Veronique op de avond dat is neergestoken. Is Marie-Rose de dader naar wie al maanden wordt gezocht?

Marnix had zijn eigen plannen met de zwaar benevelde Veronique en Amelie en was hen na een avondje op café vanop afstand gevolgd. Maar zijn plannen werden doorkruist toen hij een onbekende vrouw voor hem in het huis van Veronique zag binnengaan. Vrijdag herkende hij die vrouw als Marie-Rose.