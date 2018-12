Een bestuurder van een Mercedes zag zijn voertuig vrijdagochtend in vlammen opgaan op de E403 richting Brugge, ter hoogte van Torhout. De man had de vlammen opgemerkt en was er nog in geslaagd de pechstrook te bereiken. Daar probeerde hij de brand tevergeefs zelf te blussen.

De brandweer kwam uiteindelijk ter plekke, maar de Mercedes brandde volledig uit. De vlammen en de hevige rookontwikkeling waren van ver te zien, en zorgde ook voor heel wat fileleed op de snelweg.