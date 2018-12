Deze tien zaken wist u nog niet over Pol Garcia Tena

Ondanks een sterke voorbereiding kwam Pol Garcia Tena in het begin van het seizoen niet in de plannen voor van coach Marc Brys. Sinds hij midden september in Gent zijn kans kreeg, is de Spanjaard niet meer weg te denken uit de basiself. Dankzij zijn secuur verdedigingswerk en feilloos positiespel. En daar zijn de laatste weken ook nog eens goals en assists bijgekomen. Garcia Tena leerde voetballen bij Barcelona en verdedigen bij Juventus, hij verwacht een lastige opdracht tegen Lokeren en staat op één kaart van een schoring. Maar dat wist u wellicht al allemaal. Daarom gingen we op zoek naar wat u nog niét wist over de trouwe soldaat in de Truiense defensie.