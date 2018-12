Novarice-melk voor baby’s met koemelkallergie niet meer te verkrijgen: “Met andere melk slaapt en eet onze baby nauwelijks”

Laakdal -

Zo’n twee tot drie procent van de baby’s in ons land lijdt aan een koemelkallergie, waardoor ze eczeem of maag- en darmproblemen krijgen als ze hun papje drinken. Novalac Novarice, een babymelk met eiwitten uit rijst, is een van de weinige alternatieven voor deze baby’s. Maar de melk is wegens productieproblemen nergens meer te krijgen in ons land. “Na maanden zoeken hadden we eindelijk de juiste melk voor onze baby, maar plots is die er niet meer”, klinkt het misnoegd bij heel wat ouders met een baby met koemelk-allergie. “Er zijn wel alternatieven, maar die zijn fors duurder.”