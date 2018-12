ROYALS. Meghan Markle kopieert Deense prinses. En een decadent verjaardagsfeestje in Monaco

Waar hebben we die asymmetrische jurk van Meghan Markle al eens eerder gezien, wat is er aan de hand met de favoriete jurken van Kate Middleton en heb je de beelden van een topfeest in Monaco al gezien? Dit en nog veel meer nieuwtjes van het Britse koningshuis en andere royals op een rij.

Hét nieuws in de wereld van de royals kwam deze week als een verrassing: Meghan Markle reikte een onaangekondigd een award uit tijdens de The British Fashion Awards. Er was heel wat te doen rond haar verschijning, want zo zou ze het koninklijke protocol hebben gebroken door donkerkleurige nagellak te dragen. Normaal worden enkel neutrale tinten toegestaan.

LEES OOK. Meghan Markle omzeilt stiekem moderegel tijdens The Fashion Awards

En er viel ook iets te zeggen over jaar Givenchy-jurk met asymmetrische schouderlijn. De Deense kroonprinses Mary droeg immers een heel gelijkaardige creatie in 2010, toen ze op bezoek was in Duitsland. Nog meer gelijkenissen met haar: ze poseerde op bijna identiek dezelfde manier als Markle, toen ze zwanger was van haar tweeling prinses Josephine en prins Vincent. Op dat portret droeg ze een rode jurk met asymmetrische schouder.

Foto: IG

Het lijkt erop dat de jurk met deze halslijn in adellijke kringen aan populariteit wint. De Nederlandse koningin Máxima, steeds mee met de laatste trends, droeg eerder deze week ook zo’n exemplaar tijdens een staatsdiner voor Kaapverdië. Zij ging voor een oranje creatie van de Nederlandse ontwerper Claes Iversen en werkte deze elegant af met een broche en bijpassende juwelen.

Foto: Photo News

Meghan Musical

Nog op zoek naar iets om te bekijken op nieuwjaarsdag? De BBC pakt op 1 januari uit met een korte musical over Meghan Markle. Die kadert in de reeks ‘15 Minute Musical’, die eerder ook al over de Britse premier Theresa May ging. De focus zal op de aankomende geboorte van de nieuwe royal baby liggen en hoe die het leven van Meghan en prins Harry zal veranderen in 2019.

De huidige zwangerschap heeft Meghan Markle trouwens niet veranderd. Dat zei haar goede vriendin, tennisster Serena Williams, aan entertainmentblad People tijdens de lancering van haar kledingmerk Serena in Miami. “Als ik haar vraag hoe het met haar gaat, dan vraagt ze eerst hoe het met mij gaat. Ze is ontzettend lief. Ik zeg altijd dat ze moet ophouden met zo lief te zijn omdat ze zwanger is en de hormonen door haar lijf gieren. Maar ze is altijd al lief geweest”, klinkt het. Die uitspraak staat loodrecht tegenover de andere verhalen over haar karakter die de voorbije weken opdoken in de media.

De vloek van Kate Middleton

Kate Middleton in Issa

Nog wat meer over kledij gesproken… Het lijkt wel of er nu een vloek rust op de merken waar de hertogin van Cambridge in het verleden vaak voor koos. Het probleem is dat veel labels, ondanks een eerdere boost in de verkoopcijfers dankzij Kate Middleton, nu bijna failliet gaan. Een daarvan is het Britse L.K.Bennett, waar de royal veel kortere jurkjes van heeft hangen. Het bedrijf leed het voorbije jaar maar liefst 5,9 miljoen euro verlies. Dat meldt TV Familie. Als de omzet het komende jaar niet verbetert, ziet de toekomst van het luxemerk er heel somber uit. Het Ierse Orla Kiely heeft zich onlangs failliet laten verklaren, ondanks hun beroemde fan. Andere merken die eerst genoten van de stijgende verkoopcijfers dankzij de brunette en nu grote verliezen lijden: Issa (bekend van Kate’s blauwe verlovingsjurk), Alice Temperley (waar ze shopt als ze naar een gala moet) en Hobbs. Een duidelijke verklaring voor het verlies van de merken is er niet.

Een van de mooiste beelden van de week kwam van Kate Middleton, die met haar voltallige gezin op een nieuw kerstkaartje staat.

LEES OOK. “Queen en Kate Middleton zitten samen om ruzies te vermijden”

Ook in Monaco zijn ze al in de kerststemming. Daar hebben prins Albert en prinses Charlene afgelopen donderdag een aantal inwoners een kerstcadeau geschonken. Het paar laat zich elk jaar van een barmhartige kant zien tijdens de traditionele uitdeelactie in het kader van een goed doel: het Rode Kruis.

Foto: EPA-EFE

Deze week had het vorstenpaar trouwens nog meer redenen om te vieren. De tweeling prins Jacques en prinses Gabriella werden op maandag vier jaar en kregen voor de gelegenheid een feestje, volledig in het thema van hun favoriete superhelden. De foto’s op de Instagrampagina van hun Zuid-Afrikaanse mama tonen dat het decor voor de party weelderig was aangekleed. “Bedankt aan de brandweermannen voor hun bezoekje”, schreef ze erbij.

Tot slot: over naar de pasgetrouwde prinses Eugenie. Zij heeft haar halflange, lichtbruine lokken een make-over gegeven. Voortaan heeft ze een sluik, donkerbruin kapsel. Bijna zwart, zelfs. “Perfect voor de donkere wintermaanden”, moet ze gedacht hebben.