Delegatie WADA krijgt inzage in lab Moskou

Een delegatie van het Wereldantidopingbureau WADA reist maandag naar Moskou, waar het toegang krijgt tot de urinestalen en elektronische gegevens van Russische sporters die zijn opgeslagen door het laboratorium in de Russische hoofdstad. Dat was één van de voorwaarden waaraan het Russische antidopingbureau Rusada moest voldoen om de eerder afgenomen accreditatie terug te krijgen.

Het WADA maakte in september bekend de schorsing van het Rusada op te heffen, die zo’n drie jaar eerder was opgelegd vanwege een grootscheeps dopingschandaal.

De Russen moeten toestaan hoe vertegenwoordigers van het WADA met de gegevens in Moskou aan de slag gaan om mogelijk nog meer Russische dopingzondaars te ontmaskeren. Eerder deze week sprak een afvaardiging van het WADA al met medewerkers van het Rusada, een rapport van die bijeenkomst is in de maak.