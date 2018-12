Bart Swings eenvoudig naar finale massastart op WB schaatsen Heerenveen

Bart Swings heeft zich vrijdag op de wereldbeker schaatsen in het Nederlandse Heerenveen makkelijk geplaatst voor de finale van de massastart. De 27-jarige Vlaams-Brabander, olympisch vicekampioen in de discipline, werd in zijn halve finale tweede.

De race van de beste Belgische schaatser werd gewonnen door de Zuid-Koreaan Chung Jaewon. De eerste halve eindstrijd leverde een zege op voor de Nieuw-Zeelander Peter Michael. Zestien schaatsers plaatsten zich voor de finale van zaterdag. In de voorgaande wereldbekerwedstrijden dit seizoen reed Swings één keer op de minimarathon over zestien ronden in de prijzen. Op de buitenbaan in het Japanse Tomakomai werd hij derde.