Urbanus, Limburgse ondernemer van het jaar en Michel II. Dit zijn de strafste video’s van de week

Hasselt / Overpelt - Onze redactie selecteert voor u de strafste video’s van de voorbije week op hbvl.be. Heeft u een spraakmakende reportage gemist? Dan vindt u de beelden hier terug in het weekoverzicht

1. Stripmuseum zet deuren open voor Urbanus

Urbanus stelt expo voor in Brussels stripmuseum . Video: pebs

Academisch onverantwoord, wel lekker brutaal en to the point. Het Stripmuseum in Brussel, tempel van de Belgische strip, gooit haar deuren open voor de meest atypische Belgische strip die er bestaat. Die van Urbanus. Ondertitel ‘Underground familiestrip’ vat het perfect samen.

2. Het event ‘Ondernemer van het Jaar’

Event Ondernemer van het jaar. Dieter Put

Op 11 december werd in de gouverneurswoning in Hasselt naar jaarlijkse gewoonte de award uitgereikt voor Limburgse Ondernemer van het Jaar. Verder werd ook een Lifetime Achievement award en Starter van het Jaar award uitgereikt. Herbeleef deze mooie avond.

3. Michel II meteen in nauwe schoentjes: onze journalist leidt u door de grondwettelijke chaos

Michel II meteen in nauwe schoentjes. Video: spa

De premier moest naar de Kamer om er tekst en uitleg te geven over de gebeurtenissen van vorig weekend. De oppositie vroeg een regeerverklaring en wil ook dat Michel opnieuw het vertrouwen vraagt van het parlement. Maar wat als hij dat niet doet? En wat als de oppositie een motie van wantrouwen zou neerleggen en het vertrouwen in de nieuwe regering meteen opzegt? Onze journalist legt het voor u uit.

4. Bakkerij Van Moll sluit na drie generaties de winkeldeur

Bakkerij Van Moll sluit na drie generaties (gvb). Video: gvb

In Overpelt valt de winkeldeur van bakkerij Van Moll op 23 december definitief in het slot. Zaakvoerder Guy Van Moll is 67 en gaat met pensioen. Hij is de derde generatie van een bakkersfamilie, maar zijn eigen kinderen zijn nog te jong om de zaak over te nemen. “Klanten komen ontroerd afscheid nemen en me bedanken. Maar eigenlijk moet ik hen bedanken omdat ze altijd zijn blijven komen”, zegt Guy, die met zijn kwaliteitsbrood het zwaar geschut van de opkomende supermarkten wist te trotseren.

5. Gigantische bomen zweven boven stadhuis

Zwevende bomen in Hasselt . Video: bobe

In de voortuin van de ‘Kezeremme’, de oude rijkswachtkazerne langs de Guffenslaan, zijn donderdag vier gigantische zuileiken geplant. “De werfdoeken zijn al weg en volgende week verdwijnt ook het hekwerk dat er nog staat, zodat de voorgevel weer in volle glorie te zien zal zijn”, zegt directeur Marc Swyngedouw van het Hasseltse AGB.

