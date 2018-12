Gluren bij BV's: Natalia en haar vriend hebben iets te vieren, Leyers-zusjes tonen zich van hun gekste kant

Jani's stijl die onder handen wordt genomen, Ellemieke Vermolen in feeststemming en knotsgekke zusjes Leyers: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Als actrice Clara Cleymans piano speelt, dan verloopt dat niet zonder hindernissen. Baby Jeanne staat graag in haar blootje op het instrument, zo blijkt. Dat levert een grappig kiekje op.



Als stylist Jani Kazaltzis zelf stijladvies krijgt? Dan verkleden zijn collega's hem in... een kerstkalkoen. "Het zal de laatste keer geweest zijn dat ze me mochten stylen", schrijft hij bij de foto.



Bij radiopresentator Sam De Bruyn loopt de kerstversiering helemaal uit de hand door zijn man Wannes. "Stop die waanzin", smeekt hij aan zijn wederhelft.

Het waren deze week moeilijke momenten voor mediafiguur Griet Vanhees. Haar zoontje moest een ingreep ondergaan aan zijn hand. "Zo kwetsbaar. Operatie is goed verlopen", schreef ze bij een foto van het kindje, terwijl het nog sliep.

Presentatrice Dina Tersago en weervrouw Sabine Hagedoren zetten zich al strijkend in voor De Warmste Week. "Strijk a pose", schrijft Tersago in het bijschrift.





Wat de vrieskou doet met radiostem Julie Van den Steen? Dat toont ze zelf met een foto waarop ze extreem warm aangekleed is. "Eskimostyle", staat erbij te lezen.

Mevrouw Sergio Herman, Ellemieke Vermolen, ziet de feestdagen helemaal zitten en zette samen met haar vriendinnen alvast een kerstmuts op. "Jingle bells, jingle bells, jingle all the way", luidt het toepasselijke bijschrift.



Zangeres Natalia en haar nieuwe vriend Frederik Binst hebben iets te vieren. Ze zijn beiden boogschutter en klinken voor het eerst als koppel op hun sterrenbeeld.

Presentatrice Rani De Coninck voelde zich deze week heel dankbaar omdat ze de kaap van 40.000 volgers op Instagram heeft bereikt. "Ik zou jullie geen eten willen geven, maar superbedankt dat ik jullie elke dag opnieuw mag inspireren en jullie mij! Nooit gedacht dat ik zo’n fan zou worden van een nieuw sociaal medium. Maar wat een bron aan informatie en uitwisseling van ideeën en inzichten! Dat we samen nog lang mogen mogen", laat ze weten.





De Leyers-zusjes hebben alle vier een knotsgekke kant. Dat bewijst Olga Leyers met een filmpje. Oordeel zelf wie de gekste bekken kan trekken...