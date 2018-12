Meylemans 13de in Winterberg

Kim Meylemans is dertiende geëindigd in de Wereldbekermanche in Winterberg. De Neeroeterse schoof na de tweede run van de 14de naar de 13de plaats op.

Hoewel ze niet in de top 10 geraakte, blikte The Little Belgian vrij tevreden terug op haar wedstrijd. “Ik heb heel veel vernieuwingen doorgevoerd en dat vergt toch een zekere aanpassingstijd”, vertelde ze. “Mijn runs op zich waren best mooi, alleen niet snel genoeg. Maar dat komt wel. Het doel is Peking 2022. Ik heb dus nog genoeg tijd om te groeien.”

Meylemans eindigde op 1”74 van de Duitse Jacqueline Lölling, die iedereen in de vernieling gleed.