Organisatie achter verboden ‘Mars tegen Marrakesh’ dient spoedprocedure in bij Raad van State

De organisatoren van de zogenaamde “Mars tegen Marrakesh” van aanstaande zondag hebben bij de Raad van State een spoedprocedure ingediend tegen het verbod dat het Brussels gewest heeft opgelegd. Dat melden ze vrijdag. De Raad van State bevestigt de procedure.

De “Mars tegen Marrakesh” wordt georganiseerd door een aantal rechtse verenigingen waaronder studentenverenigingen KVHV en NSV, Schild en Vrienden, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren, uit protest tegen het VN-migratiepact dat maandag in Marrakech formeel is aangenomen. Linkse verenigingen hadden ook een tegenbetoging gepland. Brussels minister-president Rudi Vervoort besliste woensdag echter om elke betoging op het grondgebied van het Brussels gewest op zondag 16 december te verbieden.

Volgens de praeses van KVHV Filip Brusselmans, die optreedt als woordvoerder voor de mars, is het verbod “gebaseerd op politieke overwegingen en niet op enige wettelijke basis”. Hij hekelt ook dat het tot vrijdagnamiddag duurde voor het schriftelijke besluit van het verbod werd gepubliceerd. “Het is duidelijk dat men ons stokken in de wielen wil steken door dit besluit pas twee dagen na Vervoort zijn uitspraken in de pers te publiceren”, zegt Brusselmans.

De woordvoerder van de Raad van State, Eric Brewaeys, bevestigt dat een spoedprocedure is ingediend. Nog vóór zondag komt er een uitspraak.