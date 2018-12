Zwart of lekker zoet: met chocolade kan je alle kanten uit. De Hasseltse chocolatier Boon (echte naam Patrick Mertens) en dochter én model Lien zien cacao zelfs op de catwalk. Pure chocolade, pure schoonheid.

Nee, ze héét niet Boon. Model Lien Mertens (17) is wel de oudste dochter van Patrick Mertens, de man achter het Hasseltse chocoladehuis Boon. Toch droomt Lien niet over chocolade, wel over de catwalk ...