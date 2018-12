Paul McCartney krijgt inbrekers over de vloer

Er is ingebroken in de Londense woning van ex-Beatle Paul McCartney, zo heeft Scotland Yard in de nacht van donderdag op vrijdag bekendgemaakt.

De inbraak in de woning van Sir Paul in het noordwestelijke stadsdeel St John’s dateert van vorige week vrijdag in de vroege avonduren. Of de 76-jarige Macca of zijn vrouw Nancy Shevell (59) toen thuis waren, is niet bekend. Enkele dagen daarna gaf hij een concert in zijn geboortestad Liverpool.

Er is nog niemand opgepakt, aldus Scotland Yard.

Het is niet de eerste keer dat een vroegere Beatle thuis ongewenst bezoek krijgt. Wijlen gitarist George Harrison werd in 1999 in zijn woning in het graafschap Oxfordshore door een indringer met een mes aangevallen.

Paul McCartney concerteert zondag in de Londense O2 Arena, weet de Britse openbare omroep BBC.