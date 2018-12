Senaat vraagt regering andermaal lagere dotatie, ditmaal 2 miljoen minder dan voorzien

De Senaat vraagt om de voorziene dotatie voor 2019 te verminderen van 42 naar 40 miljoen euro. Ook vorig jaar liet de Senaat weten met 4 miljoen euro minder rond te zullen komen dan in de begroting was ingeschreven. Uit de begrotingsvooruitzichten voor volgend jaar, die vrijdag door de plenaire vergadering unaniem werden goedgekeurd, blijkt dat bijna 70 procent van de uitgaven van de Senaat naar personeelskosten gaat.

De dotatie van de Senaat maakte de voorbije jaren een fikse duik: van bijna 70 miljoen euro in 2013, het laatste jaar van de ‘oude Senaat’ naar 40 miljoen voor 2019. Dat is een daling met 42,67 procent. Maar indien ook rekening gehouden met de inflatie gaat het om een vermindering met meer dan 50 procent, merkte Bert Anciaux (sp.a), de verslaggever over de begroting in de plenaire vergadering, op.

Vorig jaar vroeg de Senaat ook al om haar dotatie met ruim anderhalf miljoen euro te verminderen. In januari voegde ze daar nog een vier miljoen euro aan toe wegens de overheveling van de veiligheidsdienst van het federale parlement naar de Kamer. Maar de drastische vermindering van de personeelskosten door die overheveling, wordt gedeeltelijk teniet gedaan door een aantal kosten verbonden met een verkiezingsjaar en de versnelling van de inflatie. Per saldo wordt het het budget van de Senaat daardoor verminderd met 1,35 miljoen euro, luidt het in het verslag.

De Senaat verwacht voor 2019 44,77 miljoen euro aan uitgaven. Die worden gedekt door de dotatie van 40 miljoen euro, die in de federale begroting wordt ingeschreven, 100.000 euro aan financiële opbrengsten en 4,67 miljoen uit de eigen middelen.

De uitgaven van de Senaat worden in grote mate ingenomen door personeelskosten: 45,90 procent gaat naar het statutair personeel en 23,17 procent naar het politiek personeel. Voorts gaat het om uitgaven voor de oud-senatoren (11,96%), werkingskosten (11,51%), subsidies aan de fracties (3,11%), de gecoöpteerde senatoren (2,52%) en bilaterale en multilaterale relaties (1,81%).