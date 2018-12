Beringen - Donderdag tussen 18 en 22 uur is ingebroken in een kapsalon op de Albert I-laan in Koersel. De dieven stalen scharen en kleingeld. Ook in de woning langs de zaak deden ze een ronde. Daar zijn juwelen en geld verdwenen. Nog in Koersel hebben dieven donderdagavond een raam van een huis in de Reigerstraat opengebroken. Vermoedelijk gingen de dieven daar uiteindelijk niet naar binnen. (zb)