Red Lions vernederen Engeland en staan in historische finale op WK hockey

De Belgian Red Lions staan voor de eerste keer ooit in de finale van het WK hockey. De Belgen lieten geen spaander heel van tegenstander Engeland in de halve finale: het werd maar liefst 0-6. In de finale ontmoeten de Lions Nederland of Australië, die straks nog in de halve finale tegenover elkaar staan.

De Lions waren vooraf favoriet tegen de Engelsen en namen vanaf het begin de wedstrijd in handen. Na bijna 8 minuten kwamen de Lions ook op voorsprong, met dank aan Tom Boon: 0-1. Nog in het eerste kwart devieerde Boom een schot van Luypaert tegen de lat. In het tweede kart hielden de Lions de druk bijzonder hoog en dat leidde uiteindelijk tot een verdiend tweede doelpunt. Simon Gougnard, die vannacht nog zijn vader verloor, scoorde een emotionele goal en maakte er 0-2 van.

De Engelsen konden behalve twee strafcorners weinig klaarmaken tegen België. In het derde kwart kwamen de Engelsen aanvankelijk sterk opzetten, maar het doelpunt viel opnieuw aan de overkant: Charlier maakte er 0-3 van. Boeken toe voor de Engelsen, een tijd voor Alexander Hendrickx om te schitteren: hij scoorde er twee op korte tijd en maakte er zo 0-5 van. Dockier legde de duidelijke eindstand vast in het slot: 0-6.

Voor de Lions is het de allereerste keer dat ze in de WK-finale staan. Hun beste resultaat kwam er op het vorige WK in Den Haag in 2014: toen werden de Lions vijfde. De tegenstander in de finale wordt Nederland of Australië, die elkaar straks in de tweede halve finale bekampen. De finale wordt morgen (zondag) gespeeld.