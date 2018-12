Schutter “fitnessmoord” ziet straf meer dan verdubbeld in beroep

Tom K. is in beroep veroordeeld tot 12 jaar cel voor de doodslag waarbij de 20-jarige Antwerpenaar Elias K. het leven liet, de zogenaamde “fitnessmoord”. In eerste aanleg had hij vijf jaar gekregen.

De zogenaamde fitnessmoord was het gevolg van een uit de hand gelopen drugsdeal in de zomer van 2016. Vier West-Vlaamse twintigers wilden een kilogram cannabis verkopen aan drie mannen uit Antwerpen. Ze hadden mekaar leren kennen via een internetforum. De Antwerpenaars trokken naar West-Vlaanderen met de bedoeling een ripdeal te plegen: proberen om de drugs mee te nemen zonder te betalen. Ze hadden daarvoor vals geld meegenomen.

Het Openbaar Ministerie had voor de correctionele rechtbank in Gent 15 jaar gevorderd tegen Tom K., die in de loop van het onderzoek bekende dat hij geschoten had. Voor het Openbaar Ministerie ging het niet om moord omdat er geen voorbedachte rade was, maar om doodslag, het moedwillig doden van iemand. Maar de rechtbank zag uitlokking.

De rechtbank meende dat de vrije wil van Tom K. was aangetast toen een van de Antwerpenaars een alarmpistool trok en Elias K. met een wapenstok op Sven V. begon te slaan. “Er is dus wel degelijk sprake van uitlokking”, aldus het vonnis.

Al snel werd duidelijk dat de nabestaanden van Elias K. zich niet in die straf konden vinden. “Er is toch een groot onevenwicht tussen het gebruik van een wapenstok en het dodelijk schot als reactie daarop?”, zei advocaat Kris Luyckx, die zich in de rechtbank moest ontfermen over de huilende moeder van Elias. Hij maakte meteen duidelijk dat hij naar het hof van beroep zou trekken.

Dat veroordeelde Tom K. vrijdag tot een veel zwaardere straf: twaalf jaar. Hij kreeg daarbovenop 40 maanden cel voor drugsbezit . Zijn vriend, Sven V. krijgt 50 maanden cel als leider van een criminele organisatie en 12 maanden voor verboden wapendracht. Een derde partner ten slotte kreeg 30 maanden cel.