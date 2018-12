Definitief: ‘Blurred Lines’ is plagiaat (en dat betekent een monsterboete voor Pharrell Williams en ­Robin Thicke)

Het was een spel van welles en nietes, maar nu trekken Robin Thicke en Pharrell Williams toch aan het kortste eind. Het wereldbekende nummer ‘Blurred Lines’ blijkt dan toch plagiaat te zijn, zo bevestigde het federale gerecht in Californië. En dat betekent dat de nabestaanden van Marvin Gaye definitief een stevige schadevergoeding zullen krijgen.

De zaak rond ‘Blurred Lines’ zal de geschiedenis ingaan als één van de grootste copyrightkwesties uit de muziekindustrie. De titel van het nummer was immers passend: het nummer uit 2013 balanceerde op de vervaagde grens tussen plagiaat en inspiratie ten opzichte van ‘Got To Give It Up’ (1984) van de overleden Marvin Gaye.

Mashup Marvin Gaye/ Robin Thicke- Blurred Lines Video: Youtube

Wie luistert, herkent dezelfde samples (flarden, red.) in beide nummers. De stijl van zingen is gelijkaardig, de akkoorden, de muziekinstrumenten, zelfs de melodieën.

(De tekst gaat verder onder de video’s.)

Marvin Gaye- Got to give it up Video: Youtube

Monsterbedrag

Het hof van beroep is het er nu definitief over eens. Daarmee komt een einde aan het juridische gepingpong tussen de beide partijen. De twee componisten van ‘Blurred Lines’ moesten in eerste instantie 7,4 miljoen dollar aan de nabestaanden betalen, maar dat is nu wel teruggebracht naar 5 miljoen dollar.

Robin Thicke zal zelf uit zijn persoonlijke inkomsten 1.768.191,88 dollar (1,55 miljoen euro) moeten neertellen, Pharrell en zijn label zijn de familie van Gaye 357,630.96 dollar (zo’n 315.000 euro) verschuldigd. De slachtoffers hebben ook recht op rente ter waarde van een kleine tienduizend dollar. Vanaf nu zullen ze bovendien de helft van de nieuwe inkomsten voor ‘Blurred Lines’ ontvangen. Wetende dat het nummer tot nu toe al 14,6 miljoen euro opbracht, beseft iedereen dat ook die inkomsten nog sterker kunnen oplpen.

Precedent voor de toekomst

Dit laatste verdict omschrijft wel een stuk specifieker welke stukken uit de song als plagiaat gelden; de uitspraak uit 2015 sprak over een gekopieerd ‘gevoel’ van Gayes muziek. Dat leverde door het zogenaamde “chilling effect” al soortgelijke processen op voor Bruno Mars, Ed Sheeran, Mark Ronson, Madonna en Miley Cyrus.