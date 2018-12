Sint-Truiden -

Een kortsluiting in de leidingenschacht van een appartement in de Diesterstraat was de vermoedelijk oorzaak vrijdag op 15.30uur van een dakbrand. Het gaat om het appartement driehoog boven de kinesistenpraktijk van Raf Thijs. Op dit ogenblik is de brand onder controle. De brandweer is nog bezig met nablussen.