In bistro De Pepermolen in hartje Neerpelt serveren Eric-Jan de Wit, zijn echtgenote Marlies en hun dochter Anneloes een degelijke keuken zonder franjes. “Klassiek Frans”, preciseert de chef.

In de nieuwste editie van de culinaire gids Gault&Millau steeg de Pepermolen van 13 naar 13,5 op 20. “Dat is niet spectaculair, maar toch waren we er erg blij mee”, zegt de 54-jarige Eric-Jan, die zijn ...