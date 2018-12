Miljoenen jaren oude haaientanden gevonden in ENCI-groeve

In de ENCI-groeve in Maastricht zijn vijf tanden van een uitgestorven makreelhaai gevonden. Volgens Natuurmonumenten was het dier zo’n 4 tot 5 meter lang. Het leefde zo’n 66 tot 68 miljoen jaar geleden. Zuid-Limburg was toen een ondiepe subtropische binnenzee.

De driehoekige tanden zijn ongeveer 2,5 centimeter groot. De makreelhaai gebruikte die om zeeschildpadden, vissen en dieren te eten. De eerste tand werd toevallig gevonden tijdens een rondleiding van vrijwilligers van Natuurmonumenten op 17 november. Op 1 december vond iemand anders nog vier haaientanden.

Resten

De ENCI-groeve werd sinds 1926 gebruikt om kalksteen te winnen. Dat stopte dit jaar. Het gebied wordt nu veranderd in een natuur- en recreatiegebied, dat in 2020 moet worden geopend. In de kalklagen in de groeve zijn veel resten van prehistorische dieren te vinden, zoals zee-egels, koralen, inktvissen en schelpen.