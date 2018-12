Gewezen discotheekuitbater Benny Strouven over zijn kameraad Van Rossem: “Hij genoot van de aandacht”

Halen -

“Van Jean-Pierre kan je verwachten dat hij het nieuws over zijn overlijden zelf verspreid heeft om de boel op stang te jagen. Niemand zou zich daar achteraf over verbazen.” Dat zegt Benny Strouven (57), gewezen uitbater van discotheek Boccaccio in Halen, waar Van Rossem in de jaren ‘90 dikwijls te gast was. Strouven herinnert zich de gisteren overleden mediafiguur als iemand met een groot Robin Hood-gehalte. En iemand die graag averechts was.