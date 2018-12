Oudere mannen worden gelukkiger van seks, oudere vrouwen willen iets anders

Oudere mannen die regelmatig vrijen, voelen zich beter en genieten meer van het leven dan oudere mannen die ‘het’ niet doen. Voor vrouwen op leeftijd is all the way gaan niet zo belangrijk. Dat suggereert een nieuwe studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Sexual Medicine.

Een team wetenschappers onder leiding van professor Lee Smith, verbonden aan de Anglia Ruskin University in Groot-Brittannië, analyseerde gegevens van 7.000 Britse volwassenen tussen 50 en 89 jaar. Aan de mannelijke en vrouwelijke deelnemers werd gevraagd om te rapporteren hoe vaak ze seksueel actief zijn. Ze moesten ook aangeven hoe sterk verschillende stellingen over mentaal welzijn van toepassing zijn op hun leven. Op basis van hun antwoorden kreeg elke persoon een gelukscore op een schaal van 0 tot 15.

Seks versus strelen

Daaruit blijkt dat volwassen mannen die seksueel actief zijn over het algemeen hoger scoren op de totale levenskwaliteit. Dat geldt trouwens ook voor mensen, vooral vrouwen, die aangeven dat ze zich door liefkozingen nauw verbonden voelen met hun partner. Concrete cijfers: seksueel actieve mannen hebben een gemiddelde gelukscore van 9,75 op 15. Bij mannen die niet seksueel actief zijn, is dat gemiddeld 9,44 op 15. Bij vrouwen waren die ratings respectievelijk 9,86 en 9,67. Ondanks de kleine verschillen, vinden de vorsers ze wel groot genoeg om een verband te suggereren tussen een actief seksleven en geluk. Bij mannen werd minstens twee keer per maand seks en regelmatig kussen en strelen geassocieerd met meer levensgenot. Bij dames werden vooral een link vastgesteld tussen intimiteit zonder penetratie en geluk.

Evolutionair

De vorsers zijn niet zeker waarom de focus per geslacht zo verschillend is, maar vermoeden dat er een evolutionaire verklaring is. Vanuit een biologisch standpunt gezien is het mogelijk dat dames seks op latere leeftijd minder belangrijk vinden omdat ze door de menopauze zijn gegaan en niet meer zwanger kunnen worden, terwijl mannen hun hele leven sperma produceren en viriel kunnen blijven.

Smith en zijn team willen een grote mythe uit de wereld helpen. “De algemene opvatting is dat oudere volwassenen niet zo seksueel actief zijn als jongere volwassenen, of helemaal niet seksueel actief zijn. Het klopt dat seksuele activiteit afneemt als de leeftijd toeneemt, maar daarom zijn oudere volwassenen nog niet aseksueel. Naast de geestelijke boost die mensen krijgen is het ook goed voor hun lichaam. Het is een vorm van fysieke activiteit. Als je ouder bent en meer seks hebt, zal je je sowieso op elk vlak beter voelen.”