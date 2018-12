Eindelijk goed nieuws voor Kevin De Bruyne: “Hij heeft geen pijn meer”

Kevin De Bruyne heeft na zijn knieblessure al twee dagen probleemloos meegetraind bij Manchester City en dus overweegt coach Pep Guardiola de Rode Duivel op te nemen in zijn wedstrijdselectie voor het competitieduel tegen Everton, al zullen er eveneens geen risico’s genomen worden. “Hij heeft geen pijn meer. We zullen dus zien of hij morgen/zaterdag speelt”, vertelde Guardiola vrijdag.