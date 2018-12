Meylemans pas 14de na eerste run in Winterberg

Kim Meylemans is haar Wereldbekercampagne niet zo sterk gestart. De Neeroeterse staat na de eerste run in Winterberg pas veertiende. The Little Belgian, die als allereerste de baan op moest, liep meteen achter de feiten aan na een foutje in bocht 0, die wat was aangepast. Meylemans finishte in 58”49 was daarmee 88 honderdsten trager dan de Duitse Jacqueline Lölling, die de in de eerste run de snelste tijd (57”61) klokte. Later op de dag volgt de tweede run.