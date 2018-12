Dit weekend begint drukke eindejaarsperiode in de cross, mét uitgeruste toppers en befaamde kuil

De voorbije weken verkozen Mathieu van der Poel en Wout van Aert om de batterijen op te laden in het warme zuiden maar beide toppers keren dit weekend terug in het veldrijden. Met meteen twee crossen wordt de drukke eindejaarsperiode ingezet: het strand van Sint-Anneke zaterdag is een opwarmertje voor de kuil van Zonhoven zondag.

De Scheldecross is nog een jonge cross, maar het is er wel eentje die Wout van Aert na aan het hart ligt. “Een mooie cross die terugkeert naar de basis”, vertelt de wereldkampioen in een persbericht van organisator Golazo. “Een cross zonder al te veel fantasietjes of nieuwigheden, die wel vaak een spannende strijd oplevert. De zandstrook op het strand is cruciaal en het zwaartepunt van de wedstrijd ligt vlak voor de finish: op dat vlak hebben ze het in Antwerpen goed begrepen.”

In vergelijking met vorig jaar is de zandstrook bovendien nog wat meer opgeschoven richting de Schelde, wat een goede passage op ‘het strand van Sint-Anneke’ in de snelle cross nog belangrijker maakt. “Die zandstrook mag zwaar zijn om daar het verschil te maken”, is Van Aert tevreden. “Met het vriesweer zal het zand er allicht redelijk los bijliggen. De combinatie van zandstroken in een snelle cross zijn we wel gewoon. Rij je in groep rond, dan valt het op de snelle stroken vaak stil en valt het wel mee. Zit je alleen, dan voel je pas echt hoe zwaar die stroken doorwegen in de wedstrijd.”

Zaterdag is er als opwarmer de Scheldecross, zondag staat dus de befaamde Kuil van Zonhoven op het programma. De Superprestige is dan al aan zijn vijfde manche toe. Met overwinningen in Gieten, Boom, Ruddervoorde en Gavere zorgde Mathieu van der Poel voor vier zeges op rij in de Superprestige, zondag kan hij in Zonhoven die zegereeks voortzetten en een vijf op vijf scoren.

De voorbije twee edities won Van der Poel, telkens voor Wout van Aert die er wel in 2015 won. Beide toppers zijn zondag opnieuw van de partij na een lang verblijf op stage in Spanje waardoor ze twee crossweekends aan zich voorbij lieten gaan. “Een stage die me deugd heeft gedaan”, aldus Van Aert. “Ik heb mijn schema perfect kunnen volgen zoals ik in gedachten had. Het gevoel op de fiets was goed en bergop ging het steeds beter. Bovendien heb ik veel rust kunnen pakken, ook op mentaal vlak. Met de extrasportieve beslommeringen van de voorbije maanden was dat wel nodig.”

Na vier manches in de Superprestige voert Mathieu Van der Poel (60 punten) uiteraard het klassement aan voor Toon Aerts (54). Lars van der Haar (41) en Wout Van Aert (41) staan op een gedeelde derde plaats, maar zoals bekend rijdt Van Aert enkele manches niet op het einde van het seizoen waardoor hij geen rol zal spelen in dat klassement.

Dit is het resterende (drukke) programma in de cross:

15 december: Scheldecross Antwerpen (DVV Trofee)

16 december: Zonhoven (Telenet Superprestige)

22 december: Waaslandcross Sint-Niklaas (Soudal Classics)

23 december: Namen (Wereldbeker)

26 december: Heusden-Zolder (Wereldbeker)

28 december: Azencross Loenhout (DVV Trofee)

29 december: Bredene (Brico Cross)

30 december: Diegem (Telenet Superprestige)

1 januari: GP Sven Nys Baal (DVV Trofee)

5 januari: Gullegem

6 januari: Leuven (Soudal Classics)

13 januari: Belgisch Kampioenschap in Kruibeke

14 januari: Otegem

20 januari: Pont-Château (Wereldbeker)

26 januari: Kasteelcross Zonnebeke

27 januari: GP Adrie Van der Poel Hoogerheide (Wereldbeker)

3 februari: Wereldkampioenschap in Bogense

6 februari: Parkcross Maldegem (Brico Cross)

9 februari: Krawatencross Lille (DVV Trofee)

10 februari: Aardbeiencross Hoogstraten (Telenet Superprestige)

16 februari: Noordzee Cross Middelkerke (Telenet Superprestige)

20 februari: Cyclocross Masters Waregem (Soudal Classics)

23 februari: Kleicross Lebbeke

24/02/2019Sluitingsprijs OostmalleAndere