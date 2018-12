Kate Middleton, prins William en hun drie kinderen stralen op kerstkaartje

Het kerstkaartje van de Britse prins William en Kate Middleton is er. Daarop poseren ze samen met hun drie kinderen op een stronk. Voor prinsje Louis is het de eerste keer op de jaarlijkse kaart.

Op de foto, gemaakt op een mooie herfstdag op het landgoed van Anmer Hall, zit het voltallige gezin op een boomstronk. Kate Middleton houdt de glimlachende prins Louis vast, terwijl prinses Charlotte en prins George ondeugend op de boom bengelen tussen hun ouders. Die laatste zwaait zijn been speels achteruit en steunt op de schouders van zijn papa.

Fans van het Britse koningshuis krijgen meer: het paleis gaf naar aanleiding van de feestdagen nog eens een kiekje vrij van het huwelijksfeest van prins Harry en Meghan Markle. Daarop houdt het koppel elkaar innig vast terwijl ze hun eigen vuurwerkspektakel bewonderen.

En dan is er nog het kerstkaartje van kroonprins Charles en zijn vrouw Camilla. De twee zitten op een bank zitten op het domein bij Clarence House en kijken elkaar diep in de ogen. Voor de Britse royals is het een jaarlijkse traditie om een kerstkaartje te delen. De foto die erop staat is meestal een van de favoriete beelden die in het loop van het voorbije jaar zijn gemaakt.