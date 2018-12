Parket vraagt internering na uitdelen dodelijke klap aan Zonhovense ober

Hasselt / Zonhoven -

Het openbaar ministerie wil de internering voor een 28-jarige man uit Landen die in november vorig jaar een dodelijke klap gaf aan ober Pascal Hendrix (54) in café Bij Mij in de Hasseltse stationsbuurt. De zaak stond vrijdag voor behandeling in de Hasseltse correctionele rechtbank, maar is door de nationale staking noodgedwongen uitgesteld naar 22 februari. Het bleek onmogelijk te zijn om de verdachte van de gevangenis over te brengen naar de rechtbank in Hasselt.