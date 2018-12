Dit was dé modetrend van het voorbije jaar (die je ook in 2019 mag dragen)

Kleren met een knipoog naar de jaren 80, 90 of 2000 hebben ons hart gestolen. We zochten vorig jaar via Google vooral naar nostalgische mode, dat blijkt uit het nieuwe rapport van de zoekrobot waarin de populairste termen zijn opgenomen.

Een outfit met een vleugje nostalgie is hipper dan ooit en dat vertaalt zich in een duidelijke stijging van de zoekopdrachten naar retromode. De nieuwe resultaten staan contrasteren sterk met die van vorige jaren, toen Google-gebruikers vooral vragen rond stijl intikten. Een van de voorbeelden: “hoe combineer ik laarsjes met een skinny?”

Invloed van modehuizen

Beeld uit de grungecollectie van Marc Jacobs

De plotse affiniteit met mode uit vervlogen decennia is logisch te verklaren. In 2018 pakten veel grote modehuizen immers uit met vernieuwde versies van collecties uit het verleden.

Zo haalde Prada de iconische nylon Linea Rossa vanonder het stof en blies Marc Jacobs zijn befaamde grungecollectie uit de jaren 90 nieuw leven in. Versace speelde ook mee en hing heruitgaven van populaire creaties in de rekken.

Koninklijke stijliconen

Naast nostalgische mode, tekenen ze bij Google nog een andere opvallende trend op. Blijkbaar zijn we met ons allen heel geïnteresseerd in de outfits die de leden van de Britse koninklijke familie dragen. Vooral de stijl van Meghan Markle is populair en staat op nummer vijf in de top tien van meest opgezochte looks. Kate Middleton is net iets minder populair dan haar schoonzus en prijkt op de negende plaats.

Bekijk hieronder de top tien van de meest gezochte trends van het afgelopen jaar, die ook in 2019 nog perfect modieus verantwoord zijn.

1. Mode uit je jaren 80

2. De grungestijl

3. Mode uit de jaren 90

4. Mode uit de jaren 00

5. De stijl van Meghan Markle

6. Mannenmode

7. De Harajuku-mode, specifieke, kleurrijke stijl uit Japan

8. Hipstermode

9. De stijl van Kate Middleton

10. Mannenmode uit de jaren 80