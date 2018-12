Afval wordt vandaag niet overal opgehaald in Limburg en Diest. In deze gemeenten zijn er geen ophaalrondes

Diest - De staking van vandaag heeft voor heel wat Limburgse gemeenten een impact op de ophaling van het afval. Niet alle ophaalwagens zijn vanochtend kunnen uitrijden waardoor een aantal ophaalrondes niet uitgevoerd zullen worden.

Hieronder een overzicht van alle ophaalrondes die vandaag in Limburg en Diest op de planning stonden. Voor een aantal gemeenten wordt de ophaling vandaag nog uitgevoerd. Andere rondes worden morgen of in de loop van volgende week ingehaald. Voor sommige rondes wordt nog bekeken of en wanneer ze zullen worden ingehaald.

Aan inwoners van gemeenten waar het afval niet werd opgehaald vraagt Limburg.net aan de inwoners om het binnen te halen en opnieuw aan te bieden op de dag van de eventuele inhaalronde. Hou www.limburg.net in de gaten voor het meest actuele overzicht van inhaalrondes.