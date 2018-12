Vermiste minderjarigen zijn bijna wekelijkse kost voor politiezone Demerdal

Diest -

Er gaat haast geen week voorbij of de politiezone Demerdal (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) krijgt af te rekenen met vermissingen, nagenoeg altijd van minderjarigen. Het feit dat er in de politiezone meerdere jeugdinstellingen gelegen zijn is beslist niet vreemd aan dit fenomeen. De politie neemt elke melding van een vermissing ernstig. Gelukkig kennen tot nu toe alle vermissingen een goede afloop, is te horen bij de politie.