Het moment dat Van Rossem altijd zou achtervolgen: de ‘Vive la République’ bij eedaflegging Albert II

Met het overlijden van Jean-Pierre Van Rossem neemt ons land afscheid van een opvallend politicus en beursgoeroe. Uiteraard zijn ook een heleboel videofragmenten onlosmakelijk verbonden met de 73-jarige politicus. Het opvallendste moment blijft uiteraard zijn uitroep “Vive la République” tijdens de eedaflegging van koning Albert II in 1993. Een uitspraak die veel kritiek te verduren kreeg en sindsdien in het collectieve geheugen zit.

Al even opvallend was zijn interview met YouTuber Bert De Clercq begin vorig jaar. Gedurende het gesprek liet de gewezen politicus onder meer verstaan dat hij euthanasie had aangevraagd. “Voor het einde van het jaar zal het genoeg geweest zijn”, klonk het toen voor de camera. “Ik heb de mooiste vrouwen en auto’s gehad. Nu is het genoeg geweest.”

Video: YouTube

Begin dit jaar was Van Rossem nog te gast in ‘Van Gils & Gasten’. Daar was hij bijzonder openhartig over de relatie met zijn vader. Maar liefst vijf decennia had hij het contact met hem verbroken, om pas enkele jaren geleden alsnog de brokken te lijmen. “Ik was aanvankelijk te trots om met hem te gaan praten. Maar kort voor de dood van mijn zus had ze me gevraagd om die stomme ruzie met hem bij te leggen. Ik heb veel spijt dat we de verloren tijd niet meer kunnen inhalen.”