Een kranige 74-jarige man toonde onlangs dat hij over stalen zenuwen beschikt toen er plots een kwade leeuw op hem afstormde, maar hij geen spier vertrok. De leeuw - een mannetje dat TJ heet - probeerde koste wat het kost zijn levensgezel Ruby te beschermen in een dierenpark in Zuid-Afrika en vond het niet prettig dat hij werd gefilmd. En dat liet hij duidelijk merken met zijn ontblote tanden, hoewel de gepensioneerde cameraman daar geen boodschap aan had.