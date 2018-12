Deceuninck-Quick Step blijft ook in 2019 het blauw trouw in gloednieuwe tenue

Bij het Belgische Deceuninck-Quick Step van Philippe Gilbert en Yves Lampaert overheerst ook in 2019 traditioneel de gekende en succesvolle combinatie blauw-wit. Nieuwe hoofdsponsor Deceuninck en biermerk Maes krijgen een prominente plaats op het nieuwe truitje.

De Fransman Julian Alaphilippe, een van de speerpunten in het team van Patrick Lefevere, is blij met het nieuwe design. “Ik hou echt van het ontwerp. Heel stijlvol, en ik ben zeker dat we ermee zullen schitteren in het peloton. Ik kan niet wachten om het voor de eerste keer te mogen tonen in koers”, klinkt het bij Alaphilippe.