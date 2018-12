Hoe wordt jouw autopremie berekend?

Twee personen die met exact dezelfde wagen rijden, betalen daarom nog niet evenveel voor hun autoverzekering. Verzekeraars houden met heel wat factoren rekening om de correcte premie voor elke bestuurder te berekenen.

De prijs van een autoverzekering hangt in de eerste plaats af van de waarde van het voertuig, en van het soort verzekering dat je kiest (omnium, mini-omnium of gewone burgerlijke aansprakelijkheid). Maar daarnaast gebruiken verzekeraars heel wat informatie om een premie op maat te berekenen. Daarbij proberen ze zo correct mogelijk het risico in te schatten. Ze gebruiken daarbij een heel pak statistieken waaruit ze kunnen afleiden welke factoren een rol spelen.

Uiteraard hangt de premie sterk af van het verzekerde voertuig. Het vermogen van je wagen (uitgedrukt in kW) speelt daarbij een grote rol. Bij voertuigen met een groot vermogen is het risico op een ongeval immers groter dan bij een kleine stadswagen. Voor een auto met een laag vermogen ligt de premie daarom lager. Bij een full-omnium en mini-omnium is jouw eigen schade ook verzekerd, en daarom zal de verzekeraar ook naar de waarde van jouw voertuig kijken. De verzekerde waarde is vaak de catalogusprijs van het voertuig, maar sommige verzekeraars kijken naar de factuurwaarde, dus de prijs die je effectief betaalde. Soms krijg je een goedkopere premie als je wagen uitgerust is met veiligheidsopties zoals achteruitrijsensoren of camera’s, rijstrookondersteuning of adaptive cruise control. Deze verlagen immers het risico op schade.

Toch is het goed mogelijk dat voor twee identieke wagens toch een andere premie berekend wordt. Dat komt doordat verzekeraars ook rekening houden met de kenmerken van de bestuurder. Jonge bestuurders betalen meestal een hogere premie. Dat is omdat er bijvoorbeeld gekeken wordt naar de effectieve rijervaring. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat een 26-jarige die al 5 jaar rijervaring heeft, toch minder betaalt dan een dertiger die pas zijn rijbewijs haalde. Ook de woonplaats speelt een rol: het risico op schade is groter in een drukke stad dan in een landelijke gemeente. Sommige verzekeraars analyseren het risico zelfs tot op straatniveau. Ook de plaats waar je auto ’s nachts geparkeerd staat (op straat of in een garage) is relevant.

“Bij de berekening van je premie kijkt de verzekeraar ook naar ongevallen waarbij je niet in fout was. Dat geeft hen een idee van je rijstijl.”

Voorts speelt ook je schadeverleden een rol. Bij een aanvraag moet je meestal het aantal schadegevallen waarbij jij in fout was in de voorbije vijf jaar vermelden. Maar een verzekeraar kan ook kijken naar ongevallen waarbij je niet in fout was. Als je geregeld betrokken geraakt in een ongeval, ook al was je niet in fout, kan dat er immers op wijzen dat je niet echt een defensieve rijstijl hanteert.

Verzekeraars kijken ook naar het gebruik van de auto. Zo kan het aantal kilometers dat je aflegt meetellen. De premie van een gewone autoverzekering is gebaseerd op het aantal kilometers dat een gemiddelde bestuurder in België aflegt. Als jij liever alleen voor jouw kilometers afgerekend wordt, dan kan dat met een verzekering per kilometer. Bij de kilometerverzekering van Corona Direct Verzekeringen wordt er per 100 km juist geteld. Je rijdt dan zoveel of zo weinig als je wilt, maar krijgt altijd een correcte prijs.

“Een verzekeringspremie berekenen is echt maatwerk,” zegt Philippe Neyt van Corona Direct Verzekeringen. “We zorgen ervoor dat we elke klant apart de best mogelijke service geven voor een prijs die voor hem of haar zo eerlijk en juist mogelijk is.”