Italiaanse bondscoach neemt afscheid van Red Dragons “omwille van familiale redenen”

Andrea Anastasi stopt om familiale redenen als bondscoach van de nationale mannenvolleybalploeg, zo maakte de Belgische Volleyfederatie vrijdag bekend. Onder de Italiaan haalden de Red Dragons afgelopen zomer een historische tiende plaats op het WK.

“Ik kijk met plezier en trots terug op de fantastische zomer met de Dragons en ik ben blij dat ik met zulke geweldige spelers en goede staf heb kunnen werken”, aldus Anastasi. “Zowel professioneel als op menselijk vlak heb ik veel voldoening aan de samenwerking overgehouden. Helaas kan ik omwille van familiale redenen volgende zomer niet meer voor België werken. Ik blijf de Dragons volgen en ik blijf fan.”

De federatie is volop bezig met de zoektocht naar een opvolger. Vanaf 25 mei treedt België aan in de Golden European League en speelt het tegen Slovakije, Turkije en Letland. In september volgt het EK in eigen land. De loting voor het EK vindt plaats op 16 januari in het Atomium.

De 58-jarige Anastasi was nog maar sinds deze zomer aan de slag bij de Dragons. Hij volgde toen de naar Polen vertrokken Vital Heynen op. De Italiaan had een contract tot eind 2019, met optie tot verlenging als de Dragons zich zouden plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.