Slachthuis VanDrie reageert op schokkende beelden Animal Rights: “We zijn niet van plan om te sluiten”

Hasselt -

Slachthuis VanDrie in Hasselt reageert op de schokkende beelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Een onderzoeksteam van de organisatie heeft in september verborgen camera’s geplaatst. “Dit is slechts een samenhang van knipsels, deze beelden zijn absoluut niet representatief”, klinkt het bij slachthuis VanDrie.