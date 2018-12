Jean-Pierre Van Rossem is niet meer: de man die de beurskoers kon voorspellen, bankbiljetten rondstrooide en sliep met ministers

In het leven lagen pieken en dalen zelden zo ver uiteen als bij Jean-Pierre Van Rossem. Een geval ook van de realiteit die de fictie moeiteloos overtreft. “Het was mooi, maar nu is het genoeg geweest”, vertelde hij begin 2017 in een interview. “Ik heb euthanasie aangevraagd. Voor het einde van het jaar zal het genoeg geweest zijn.” Die deadline overschreed hij, maar na 73 jaar is de rebel nu toch uitverteld. Wij blikken terug op zijn opmerkelijke leven. Als zakenman, lesgever, beursgoeroe, miljonair, Formule 1-baas, politicus, auteur. Maar ook als oplichter, bajesklant en meester-provocateur.