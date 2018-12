Samana Lanaken en Smeermaas vieren kerst

Lanaken - Ook dit jaar was het kerstfeest van Samana Lanaken en Smeermaas een groots gebeuren waar iedereen van heeft genoten.

Het kerstfeest van Samana Lanaken en Smeermaas, waar zoals ieder jaar ook Samana Kesselt op uitgenodigd werd, was weer zeer geslaagd.

De eucharistieviering werd voorgegaan door Eerwaarde Heer Jos Vanderlee en opgeluisterd door het koor van de parochie Sint-Servaas te Lanaken. Het was een sfeervolle viering op een podium dat prachtig aangekleed was door enkele kernleden van de vereniging.

Aansluitend op de viering kregen de mensen een driegangenmenu: knolselder-roomsoep, kippenhaasjes, warm groenteboeket met

kroketten en als dessert een lekkere chocolademousse.

Na het eten volgde nog een optreden van Elly en Koen van de groep GeBak met een programma van liedjes, poëzie en verhaal, helemaal in de kerstsfeer.

En of dat nog niet genoeg was, kon men daarna nog genieten van een stukje taart met koffie of thee.

Het doel van Samana om mensen uit hun eenzaamheid en een aangename tijd te bezorgen was weer meer dan behaald.